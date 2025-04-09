Манул: почему у самого шерстяного кота всё равно мёрзнут лапки

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он похож на пушистый шар с ушами. Манул — один из самых теплошерстных зверей в мире. Но даже его лапки мёрзнут! В интернете завирусилось видео, где хмурый палласов кот аккуратно ставит лапы на собственный хвост, чтобы не касаться снега. Умилительно? Очень. Но — почему вообще у него мерзнут лапки, если он с головы до хвоста укутан в мех?

Фото: commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Манул

Казус природы

На первый взгляд — странно. Шерсть у манула длиной до 7 см, особенно густая на брюхе. Уши скрыты под шубой, хвост похож на пушистую кисточку. Кажется, у него нет ни единого шанса замёрзнуть. И всё же лапки он бережёт, будто чувствует холод каждой подушечкой.

Ответ прост: между пальцами у манула шерсть действительно короткая, а подушечки практически не защищены.

Барс не мёрзнет — в чём разница

Да, снежный барс живёт в тех же местах, но проблем с лапами не знает. Всё потому, что он крупнее, а его лапы опушены плотнее. У крупных животных тепло сохраняется эффективнее. У манула, напротив, тепло уходит быстрее, особенно если зверь мало двигается — как в зоопарках, где и сняли большинство "холодных" видео.

Почему нельзя утеплить лапки получше

Всё дело в охоте и осязании. Манул ловит мелких грызунов, часто скрывающихся в норах, траве или под снегом. И тут вступает в игру сверхчувствительность: лапы работают как глаза и уши, позволяя манулу точно нащупывать добычу.

Добавь туда густую шерсть — и манул начнёт промахиваться. А промах на охоте = голод.

Поэтому природа выбрала компромисс: сделать лапки чуть менее устойчивыми к холоду, но оставить чувствительными.

Так почему же он ставит лапки на хвост

Потому что хвост — настоящий пушистый обогреватель. Лапки манула не защищены идеально, но ему достаточно подставить хвост — и так пережить минуту на холодной поверхности, не теряя тактильной чувствительности.

Уточнения

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

