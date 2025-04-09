Манул: почему у самого шерстяного кота всё равно мёрзнут лапки

Он похож на пушистый шар с ушами. Манул — один из самых теплошерстных зверей в мире. Но даже его лапки мёрзнут! В интернете завирусилось видео, где хмурый палласов кот аккуратно ставит лапы на собственный хвост, чтобы не касаться снега. Умилительно? Очень. Но — почему вообще у него мерзнут лапки, если он с головы до хвоста укутан в мех?
На первый взгляд — странно. Шерсть у манула длиной до 7 см, особенно густая на брюхе. Уши скрыты под шубой, хвост похож на пушистую кисточку. Кажется, у него нет ни единого шанса замёрзнуть. И всё же лапки он бережёт, будто чувствует холод каждой подушечкой.
Да, снежный барс живёт в тех же местах, но проблем с лапами не знает. Всё потому, что он крупнее, а его лапы опушены плотнее. У крупных животных тепло сохраняется эффективнее. У манула, напротив, тепло уходит быстрее, особенно если зверь мало двигается — как в зоопарках, где и сняли большинство "холодных" видео.
Всё дело в охоте и осязании. Манул ловит мелких грызунов, часто скрывающихся в норах, траве или под снегом. И тут вступает в игру сверхчувствительность: лапы работают как глаза и уши, позволяя манулу точно нащупывать добычу.
Добавь туда густую шерсть — и манул начнёт промахиваться. А промах на охоте = голод.
Поэтому природа выбрала компромисс: сделать лапки чуть менее устойчивыми к холоду, но оставить чувствительными.
Потому что хвост — настоящий пушистый обогреватель. Лапки манула не защищены идеально, но ему достаточно подставить хвост — и так пережить минуту на холодной поверхности, не теряя тактильной чувствительности.
Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.