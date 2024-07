Новости от Ryu Ga Gotoku: Like a Dragon ожидает продолжение и телеадаптация с живыми актерами

Студия Ryu Ga Gotoku заявила, что их следующая игра, Like a Dragon, поразит поклонников. На мероприятии Essence of Fandom, прошедшем на Anime Expo, разработчики обсуждали свой новый проект, хотя детали остаются в секрете. Однако было подтверждено, что игра продолжит серию Like a Dragon, что вызвало ожидания у фанатов.

Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Помимо этого, сообщается о планах на телеадаптацию с живыми актерами. Работа над проектом ведется Масахару Таке, с участием Рёмы Такуэти в роли главного персонажа, Кадзумы Кирю. По словам Масаёси Ёкоямы, главы студии Ryu Ga Gotoku, зрители могут ожидать динамичные боевые сцены, история жизни героя и многое другое.

Несмотря на то что выход следующей игры еще не намечен, фанаты уже с нетерпением ждут новинок от известной франшизы.