Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, что может быть полезного в остатках от утреннего кофе? Но садоводы знают: кофейная гуща — это не мусор, а настоящая сокровищница питательных веществ. Главное — использовать её с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Что даёт гуща растениям

В кофейной гуще содержатся азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Эти вещества высвобождаются медленно, постепенно насыщая почву и улучшая питание растений. Особенно хорошо откликается на такой "деликатес" рассада: небольшая доза в субстрате (до 10 % от общего объема) стимулирует рост корней.

Помимо питательной ценности, гуща:

разрыхляет глинистую почву , делая её более воздушной;

повышает влагоёмкость песчаного грунта ;

привлекает дождевых червей, которые естественным образом аэрируют землю.

Натуральный отпугиватель

Органические кислоты и остатки кофеина в составе гуще оказывают неожиданный эффект: они не по вкусу слизням, муравьям и даже кошкам, которые любят копать грядки. Такой запахный барьер работает мягко и безопасно.

Но использовать нужно с умом

Свежая гуща может повышать кислотность почвы. Это полезно для гортензий, голубики и рододендронов, но вредно для культур, предпочитающих нейтральный pH. Чтобы не навредить, гущу лучше:

предварительно промывать водой , уменьшая кислотность;

добавлять в компост , чередуя с сухими материалами (листьями, соломой), чтобы избежать слёживания;

не сыпать толстым слоем, иначе образуется плотная корка, мешающая влаге.

Лучше всего — аккуратно смешать гущу с верхним слоем почвы или использовать как часть мульчи.

Используйте остатки кофе с умом, и ваш сад отблагодарит вас щедрым урожаем!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

