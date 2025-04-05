Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах

Казалось бы, что может быть полезного в остатках от утреннего кофе? Но садоводы знают: кофейная гуща — это не мусор, а настоящая сокровищница питательных веществ. Главное — использовать её с умом.
В кофейной гуще содержатся азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Эти вещества высвобождаются медленно, постепенно насыщая почву и улучшая питание растений. Особенно хорошо откликается на такой "деликатес" рассада: небольшая доза в субстрате (до 10 % от общего объема) стимулирует рост корней.
Помимо питательной ценности, гуща:
разрыхляет глинистую почву, делая её более воздушной;
повышает влагоёмкость песчаного грунта;
привлекает дождевых червей, которые естественным образом аэрируют землю.
Органические кислоты и остатки кофеина в составе гуще оказывают неожиданный эффект: они не по вкусу слизням, муравьям и даже кошкам, которые любят копать грядки. Такой запахный барьер работает мягко и безопасно.
Свежая гуща может повышать кислотность почвы. Это полезно для гортензий, голубики и рододендронов, но вредно для культур, предпочитающих нейтральный pH. Чтобы не навредить, гущу лучше:
предварительно промывать водой, уменьшая кислотность;
добавлять в компост, чередуя с сухими материалами (листьями, соломой), чтобы избежать слёживания;
не сыпать толстым слоем, иначе образуется плотная корка, мешающая влаге.
Лучше всего — аккуратно смешать гущу с верхним слоем почвы или использовать как часть мульчи.
Используйте остатки кофе с умом, и ваш сад отблагодарит вас щедрым урожаем!
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