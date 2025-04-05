Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В соцсетях снова распространяются слухи, что с 1 июля 2025 года все денежные переводы в России начнут строго отслеживаться, а гражданам придется платить с них налоги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Однако подобные сообщения появляются еще с 2018 года и не соответствуют действительности, напомнила аналитик "Банки.ру" Эряния Бочкина.

По словам эксперта, налоговая служба действительно получила право анализировать переводы физлиц еще несколько лет назад, но это не значит, что теперь все переводы автоматически попадают под налогообложение.

"ФНС доначисляет налог только после комплексной проверки, и только если выявлен незадекларированный доход", — объяснила Бочкина.

Она подчеркнула, что с 1 июля 2025 года не вступает в силу никаких новых норм, касающихся перевода денег между гражданами или контроля со стороны налоговой.

Кроме того, безвозмездные переводы между физлицами по-прежнему не облагаются налогом. А вот если деньги отправлены как оплата товаров, услуг или вознаграждение за работу, то это уже считается доходом, и получатель обязан заплатить налог.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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