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Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте

2:02
Еда

Печень — настоящая витаминная бомба, но требует тонкого подхода. Неправильная подготовка или жарка — и она превращается в резиновый комок с горчинкой. А ведь это один из самых полезных продуктов, особенно для иммунитета, крови и нервной системы.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Какую печень выбрать? У каждой — свой характер

  • Говяжья — насыщенная железом и B12, но может быть жестковата;

  • Куриная — нежная, с мягким вкусом и большим содержанием витамина А;

  • Свиная — идеальна для паштетов: жирная, мягкая, легко тает во рту.

Берите печень с ровным цветом, без пятен и неприятного запаха — это первый шаг к успеху.

Подготовка — половина вкуса

Удалите плёнки и прожилки — именно они делают печень жёсткой.

Перед готовкой обязательно вымочите:

  • в молоке (30-60 мин) или

  • в подсоленной воде (1-2 часа).
    Это избавит от горечи и смягчит текстуру. После — обсушите бумажным полотенцем.

Секрет жарки — быстро и горячо

  • Разогрейте сковороду до максимума;

  • Жарьте на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны;

  • Не перегружайте сковороду — иначе печень не жарится, а тушится.
    Главное — не передержать: пережаренная печень = сухая подошва.

Как "подружить" печень с детьми

Если ребёнок воротит нос от печёночного вкуса — не сдавайтесь:

  • Измельчите печень и сделайте оладьи или котлеты с овощами;

  • Добавьте карамелизированный лук или яблоки — сладость скроет горечь.
    Так печень полюбят даже те, кто раньше её избегал.

Разнообразие блюд

Печень — не только жарка.

Её можно:

  • Тушить в сметане или томатах;

  • Запекать в духовке;

  • Делать паштеты и даже праздничные торты из печени.

Печень — суперпродукт, который не стоит недооценивать. При правильном подходе она становится нежной, вкусной и полезной для всех — от малышей до пожилых.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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