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Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир

2:30
Туризм

Хорошо спрятанное здание на склонах горы Имитос является, пожалуй, самым старым сооружением в Аттике.

Драконов дом
Фото: commons.wikimedia.org by Klaus-Norbert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Драконов дом

Сооружение причудливой, но в то же время впечатляющей архитектуры выполнено из огромных каменных валунов, некоторые из которых весят несколько тонн.

Вокруг этого драконова дома мы также находим ещё много остатков других драконовых домов, что является признаком того, что когда-то на склонах горы Имитос было много других подобных странных сооружений.

Несколько слов о драконовых домах

Места, где их можно встретить, далеки от человеческих жилищ. Обычно это крутые горные склоны, а сами здания выделяются своей особой архитектурой.

Они полностью ассимилируются в окружающую среду, так как построены из огромных горных камней и высечены в прямоугольной форме. Ещё один впечатляющий элемент заключается в том, что у них нет фундамента, а плиты зданий не соединены друг с другом каким-либо материалом.

Их крыша пирамидальная и выполнена с абсолютной точностью. Гигантские плиты размещены друг на друге, а в качестве противовесов используются большие валуны. Как были размещены гигантские камни, неизвестно, как и их датировка.

На сегодняшний день не выяснено, кем создавались каменные постройки. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что производители были знакомы со статической и циклопической техникой.

Возможно, это были карийские рабы, которые работали в каменоломнях этого района, или дриопы — древнее племя, которое поселилось в 1200 году до нашей эры в южной части Эвбеи и основало города после своего изгнания из региона Парнаса.

Учёные, которые исследовали древние постройки, считают, что драконовы дома наверняка были построены дриопами в честь Зевса и его жены Геры. Тот факт, что они находятся в непосредственной близости от древних каменоломен этой местности, добавляет ещё одну версию, согласно которой они были построены как святилища в честь своего защитника Геракла. Скорее всего, тайна, окружающая странные здания, так и не будет разгадана. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что такие постройки — ещё один пример передовых знаний о статичных зданиях и мегалитической архитектуре, которыми обладали древние народы.

Уточнения

А́ттика (др.-греч. Ἀττική, Аттики — букв. «прибрежная страна») — юго-восточная область Центральной Греции, соединительное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом, площадью приблизительно в 3808 км², граничит на севере с Беотией, на западе через Коринфский перешеек — с Мегаридой и всем Пелопоннесом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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