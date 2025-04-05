Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику

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Короткая практика способна изменить настроение на весь день. Достаточно нескольких движений на коврике — и тело просыпается, разум проясняется, а привычные утренние дела становятся легче.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Пятиминутный йога-комплекс можно выполнять в любое время, но особенно он эффективен утром. Не требуется никакого оборудования, кроме коврика. А если есть йога-блок — он поможет углубить растяжку и улучшить технику.

Что в этой практике

Упражнения объединены в мягкий флоу с элементами классического Приветствия Солнцу. Всё движение выстраивается в ритме дыхания: вдох — вытяжение, выдох — расслабление. Такой подход помогает телу включиться в работу, не создавая напряжения.

Финальная поза — поза ребёнка - позволяет задержаться в спокойствии и добавить дыхательную практику или медитацию. Это даёт дополнительный эффект: снимается утреннее беспокойство, улучшается концентрация.

Почему стоит попробовать

Подходит даже тем, кто никогда не занимался йогой

Не требует много времени

Снимает мышечную скованность

Настраивает на продуктивный и спокойный день

Как адаптировать под себя

Темп можно регулировать: кто-то сделает флоу медленно, с акцентом на дыхание, кто-то — чуть быстрее. Можно убрать или сократить отдельные элементы, оставить только растяжку или дыхание.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

