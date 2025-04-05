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Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?

1:06
Туризм

Пассажир, прилетевший в Ямал из Тюмени, своевременно не получил свой багаж. Оказалось, что про багаж забыли и не отправили его из Тюмени. В результате пассажиру пришлось ждать целую неделю, прежде чем багаж прибыл в Ямал, причём он прибыл совсем в другой сумке и в неполном составе.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

Пассажир написал жалобу по поводу неполученных вещей, и к делу подключилась транспортная полиция.

Если бы в сумке не было скоропортящихся продуктов, то сумку могли бы не найти. Нашли её по запаху. Продукты пришлось выбросить, а сумку заменить, так как она испортилась из-за просроченных продуктов. При этом авиакомпания забыла поставить в известность пассажира.

Пассажир имеет право получить компенсацию за несвоевременную доставку багажа.

"Кроме того, если сумка имела материальную ценность, то можно потребовать либо вернуть сумку, либо возместить её стоимость, подтвердив её документально", — добавил юрист Игорь Косицын.

Об этом сообщает Tourdom.ru.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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