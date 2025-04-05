Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду

Полив — основа жизни растений. Но даже опытные дачники порой совершают ошибки, которые стоят цветам и овощам здоровья, а садоводу — урожая. Важно не только сколько воды вы даёте, но и когда вы это делаете.
Поливать растения в разгар дня — частая и опасная ошибка. В этот момент солнце особенно активно, а температура максимальна. Что происходит?
Вода испаряется почти мгновенно, не успевая достигнуть корней.
Капли на листьях работают как увеличительные линзы — могут вызвать солнечные ожоги.
Результат — вы вроде поливали, а растения остались без воды и с повреждённой листвой.
Кажется, что вечерний полив — разумное решение: прохладно, нет палящего солнца. Но есть нюансы:
Листья и почва остаются влажными всю ночь.
Это создаёт благоприятные условия для грибков и бактерий (мучнистая роса, фитофтора и пр.).
А ещё - риск гниения корней, особенно у культур, не терпящих переувлажнения.
Если хотите, чтобы ваши растения росли здоровыми, а грядки радовали урожаем — вставайте пораньше. Именно утренний полив считается самым эффективным и безопасным.
Плюсы:
Вода проникает глубоко и медленно, насыщая корни.
Листья успевают высохнуть до вечера — меньше шансов на болезнь.
Растения получают влагу перед началом активного роста и фотосинтеза.
Если нет возможности поливать утром — можно и вечером, но строго под корень и в меру. Листья лучше не мочить, особенно в прохладную погоду.
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