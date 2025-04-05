Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив — основа жизни растений. Но даже опытные дачники порой совершают ошибки, которые стоят цветам и овощам здоровья, а садоводу — урожая. Важно не только сколько воды вы даёте, но и когда вы это делаете.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лейка

Полдень — худшее время

Поливать растения в разгар дня — частая и опасная ошибка. В этот момент солнце особенно активно, а температура максимальна. Что происходит?

Вода испаряется почти мгновенно, не успевая достигнуть корней.

Капли на листьях работают как увеличительные линзы — могут вызвать солнечные ожоги.

Результат — вы вроде поливали, а растения остались без воды и с повреждённой листвой.

Вечер — не всегда безопасно

Кажется, что вечерний полив — разумное решение: прохладно, нет палящего солнца. Но есть нюансы:

Листья и почва остаются влажными всю ночь.

Это создаёт благоприятные условия для грибков и бактерий (мучнистая роса, фитофтора и пр.).

А ещё - риск гниения корней, особенно у культур, не терпящих переувлажнения.

Лучшее время — раннее утро

Если хотите, чтобы ваши растения росли здоровыми, а грядки радовали урожаем — вставайте пораньше. Именно утренний полив считается самым эффективным и безопасным.

Плюсы:

Вода проникает глубоко и медленно, насыщая корни. Листья успевают высохнуть до вечера — меньше шансов на болезнь. Растения получают влагу перед началом активного роста и фотосинтеза.

Если нет возможности поливать утром — можно и вечером, но строго под корень и в меру. Листья лучше не мочить, особенно в прохладную погоду.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

