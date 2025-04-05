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Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Glukoza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) стала героиней горячих обсуждений после кардинальной трансформации стиля и перехода на электронную музыку. Решение, вызвавшее волну критики и восхищения, артистка прокомментировала в эфире шоу "УТРО ТНТ", отметив, что главную поддержку находит в своей семье.

Глюк'Ozа
Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глюк'Ozа

17-летняя Лида и 13-летняя Вера, дочери Ионовой, не только одобряют эксперименты матери, но и восхищаются её смелостью.

"Младшая заявила: "В нашем классе все считают тебя крутой и современной!" Для меня это лучшая обратная связь", — поделилась певица.

Она добавила, что мнение подрастающего поколения особенно ценно, ведь именно их вкусы задают новые тренды.

Самой певице изменения дались легко, так как творчество — это игра, и важно оставаться в движении, чтобы не застрять в прошлом. Артистка призвала критиков не драматизировать: её электронный эксперимент — часть естественного развития, а не попытка эпатировать публику.

Напомним, толчком к переосмыслению карьеры стал неоднозначный резонанс после концерта в Красноярске.

Ранее стало известно, как смерть отца повлияла на Михаила Ефремова.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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