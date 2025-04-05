Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?
Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир
Мечтаете о спокойной атмосфере дома? Эти пастельные оттенки — ваш путь к гармонии
Эти привычные напитки вредят сосудам — особенно при варикозе
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году

Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас ассоциируют Италию с пастой, пиццей и обилием вкуснейших, но калорийных блюд. Однако за этим кулинарным изобилием скрывается настоящий секрет, который может стать вашим союзником в борьбе за фигуру и здоровье. И это не только обожаемая пицца или паста, а продукт, который, вероятно, есть на вашей кухне уже сегодня, — оливковое масло.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Оливковое масло: незаслуженно недооцененный продукт

На первый взгляд, масла кажутся не лучшим выбором для похудения — они же жиры! Но оливковое масло ломает этот стереотип. Оно обладает рядом полезных свойств, которые могут помочь не только в похудении, но и в поддержании здоровья.

Оливковое масло улучшает работу кишечника, ускоряет обмен веществ и помогает быстрее выводить желчь. Также оно способствует нормализации пищеварения. Некоторые исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие оливковое масло, реже страдают от чувства "волчьего голода" и легче теряют вес.

Как использовать оливковое масло для похудения

Итальянские женщины, чьи секреты здорового образа жизни известны на весь мир, рекомендуют начинать день с чайной ложки оливкового масла, а также сбалансированного завтрака, включающего белки, полезные жиры и клетчатку. Это помогает ускорить обмен веществ, а также дарит энергию на весь день.

Многие также следуют древнему итальянскому совету: перед сном выпить чайную ложку оливкового масла с лимонным соком. Эта привычка не только способствует похудению, но и помогает замедлить процессы старения благодаря антиоксидантам в составе масла.

Почему стоит выбрать оливковое масло

Оливковое масло — это не просто вкусный ингредиент, но и мощное средство для поддержания здоровья. В отличие от животных жиров, оно содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и улучшая работу кровеносных сосудов.

Так что, если вы хотите поддерживать стройную фигуру, улучшить здоровье и почувствовать себя энергичным, не забывайте об оливковом масле. Его полезные свойства делают его незаменимым продуктом в любом рационе.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году
Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах
Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте
Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?
Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся
Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду
Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников
Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.