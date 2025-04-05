Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов, недавно сообщившие о скором пополнении в семье, поделились радостной новостью: они ожидают мальчика. Объявление состоялось на специально организованном мероприятии в одном из ресторанов, где для гостей был показан видеоролик, созданный с использованием нейросети и основанный на личной истории пары. В кульминационный момент на экране появилась надпись: "У вас будет мальчик!".

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Трусова

Слухи о беременности 20-летней Александры появились в январе, когда поклонники заметили, что на шоу она избегает выполнения сложных элементов и прыжков. В марте спортсменка официально подтвердила своё положение, выступив вместе с мужем на турнире "Русский вызов" с романтичным номером, рассказывающим историю их любви.

Напомним, в июне 2024 года 24-летний Макар сделал предложение Александре, опубликовав совместное фото с помолвочным кольцом на фоне разведённого моста в Санкт-Петербурге. В августе того же года пара сыграла свадьбу, после которой Трусова взяла фамилию мужа. ​

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (после замужества в 2024 году — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



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