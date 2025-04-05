Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее
Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?
Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир
Мечтаете о спокойной атмосфере дома? Эти пастельные оттенки — ваш путь к гармонии
Эти привычные напитки вредят сосудам — особенно при варикозе
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов

Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников

Авто

Парковка у торгового центра или супермаркета давно перестала быть зоной полной безопасности. Теперь даже случайная тряпка на зеркале может быть сигналом для водителя: рядом — мошенники. В последнее время воры применяют всё более изощрённые схемы, и одна из них как раз связана с этим простым предметом.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Сценарий следующий: водитель возвращается к своему авто, заводит его и вдруг замечает тряпку, висящую на наружном зеркале, чаще всего — с правой стороны. Поскольку это выглядит странно, человек выходит из машины, чтобы убрать помеху. И вот здесь начинается главное.

Пока водитель снаружи, мотор работает, дверь открыта, а на сиденье лежит сумка или смартфон. Этого достаточно, чтобы злоумышленник, затаившийся поблизости, подбежал и вытащил всё ценное. Иногда преступники угоняют сам автомобиль, если ключ остался в замке зажигания.

Поэтому важно помнить: если заметили подозрительный предмет на зеркале или под дворником, не выходите из авто с ключами в замке. Безопаснее - отъехать в другое место, где меньше людей и больше обзор, и уже там проверить, что за вещь привлекла ваше внимание.

Бдительность и простые меры предосторожности способны спасти не только ваши вещи, но и сам автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году
Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах
Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте
Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?
Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся
Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду
Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников
Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.