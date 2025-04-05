Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников

Парковка у торгового центра или супермаркета давно перестала быть зоной полной безопасности. Теперь даже случайная тряпка на зеркале может быть сигналом для водителя: рядом — мошенники. В последнее время воры применяют всё более изощрённые схемы, и одна из них как раз связана с этим простым предметом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Сценарий следующий: водитель возвращается к своему авто, заводит его и вдруг замечает тряпку, висящую на наружном зеркале, чаще всего — с правой стороны. Поскольку это выглядит странно, человек выходит из машины, чтобы убрать помеху. И вот здесь начинается главное.

Пока водитель снаружи, мотор работает, дверь открыта, а на сиденье лежит сумка или смартфон. Этого достаточно, чтобы злоумышленник, затаившийся поблизости, подбежал и вытащил всё ценное. Иногда преступники угоняют сам автомобиль, если ключ остался в замке зажигания.

Поэтому важно помнить: если заметили подозрительный предмет на зеркале или под дворником, не выходите из авто с ключами в замке. Безопаснее - отъехать в другое место, где меньше людей и больше обзор, и уже там проверить, что за вещь привлекла ваше внимание.

Бдительность и простые меры предосторожности способны спасти не только ваши вещи, но и сам автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

