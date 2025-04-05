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Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году

1:32
Шоу-бизнес

В 2015 году подростки Евгений Егоров и Марк Эйдельштейн, будучи близкими друзьями, решили оставить послание для будущих себя, спрятав его в стенах Нижегородского кремля. Спустя десять лет они вернулись, чтобы найти это письмо и вспомнить совместные мечты о покорении Москвы и актерской карьере.

Марк Эйдельштейн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Марк Эйдельштейн

​"В далеком 2015 году я поступил в театральный колледж и переехал из родного Нижнего Новгорода в Москву. Мы говорили абсолютно обо всем. О том, как сложится наша жизнь, как станем большими и взрослыми. Грезили о том, как покорим Москву и станем артистами", — поделился Евгений в социальных сетях:

Хотя письмо, написанное 19 августа 2015 года, найти не удалось, друзья вспомнили день его создания: посещение театра "Комедия" для примерки костюмов, покупка деревянного значка в магазине John Silver, катание на качелях, игра в "камень-ножницы-бумага". Затем они укрылись от дождя в Нижегородском кремле, где и спрятали послание.

"Не нашли, зато напомнили друг другу, какого это — мечтать. Мы, собственно, и продолжаем это делать", — отметил Евгений, несмотря на неудачные поиски.

Напомним, что Марк Эйдельштейн недавно вернулся в родной город на фоне конфликта с военкоматом и посетил свою школу, чтобы пообщаться с учениками и вспомнить юность.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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