TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении работы TikTok в стране на 75 дней. Это решение он озвучил в своей социальной сети Truth Social.

Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Приложение TikTok

Трамп отметил, что его администрация активно работала над сделкой по спасению TikTok и добилась значительного прогресса в этом направлении.

"Мы подписали указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней", — сказал президент.

Он добавил, что данное решение необходимо для того, чтобы гарантировать подписание всех необходимых одобрений.

В завершение Трамп выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с TikTok и Китаем для заключения окончательной сделки.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.