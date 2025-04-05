TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении работы TikTok в стране на 75 дней. Это решение он озвучил в своей социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что его администрация активно работала над сделкой по спасению TikTok и добилась значительного прогресса в этом направлении.
"Мы подписали указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней", — сказал президент.
Он добавил, что данное решение необходимо для того, чтобы гарантировать подписание всех необходимых одобрений.
В завершение Трамп выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с TikTok и Китаем для заключения окончательной сделки.
TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.
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