Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саша Бортич с юмором отметила Всемирный день крысы, раскрыв главных грызунов в своём окружении
Эти сливки делают мусс, крем и карамель роскошными — но только при одном условии
Как Урал с коляской стал легендой за рубежом
Звезда сериала Эмили в Париже впервые публично высказался о своём новом романе
Один ингредиент из кухни — и ваши помидоры крепче и урожайнее
Простая замена масла может продлить жизнь — исследование подтверждает
Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику
Один взгляд — и вы поддались: чем это грозит вашей собаке
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения

TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление

0:44
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении работы TikTok в стране на 75 дней. Это решение он озвучил в своей социальной сети Truth Social.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

Трамп отметил, что его администрация активно работала над сделкой по спасению TikTok и добилась значительного прогресса в этом направлении.

"Мы подписали указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней", — сказал президент.

Он добавил, что данное решение необходимо для того, чтобы гарантировать подписание всех необходимых одобрений.

В завершение Трамп выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с TikTok и Китаем для заключения окончательной сделки.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
Саша Бортич с юмором отметила Всемирный день крысы, раскрыв главных грызунов в своём окружении
Как Урал с коляской стал легендой за рубежом
Звезда сериала Эмили в Париже впервые публично высказался о своём новом романе
Один ингредиент из кухни — и ваши помидоры крепче и урожайнее
Простая замена масла может продлить жизнь — исследование подтверждает
Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику
TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление
Один взгляд — и вы поддались: чем это грозит вашей собаке
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.