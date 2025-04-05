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Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Супермодель Хейли Бибер неожиданно включилась в обсуждение, начатое молодой мамой в TikTok, и дала неожиданный совет всем новоиспечённым родительницам.

Хейли Бибер
Фото: youtube.com by канал Hailey Rhode Bieber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хейли Бибер

Пользовательница Мелоди Майлз опубликовала видео, где, кормя малыша, призналась: "Из-за Хейли хочется подстричься, но я уверена, что буду выглядеть ужасно".

"Ты бы смотрелась потрясающе, но давай договоримся не принимать резких решений о причёске после родов. Я лично даю себе год перед такими переменами", — написала лично Хейли Бибер в комментариях.

Совет 28-летней звезды вызвал волну одобрения. Подписчики отметили: "Вы получили совет от самой королевы", "Она всегда на нашей стороне", — комментируя её поддержку. Однако некоторые обратили внимание на противоречие: сама Бибер сменила имидж уже через месяц после рождения сына Джека Блюза в 2024-м.

Ранее Глюкоза рассказала, как дочери относятся к её переменам в стиле.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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