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Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью

1:55
Авто

Ночная дорога - испытание не только для зрения, но и для нервов. Особенно когда встречный водитель не переключает дальний свет или сзади настойчиво светят в зеркало. Но потеря контроля из-за слепящего света — это серьёзная угроза безопасности. К счастью, есть несколько простых приёмов, которые помогут избежать неприятных последствий.

Ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License
Ксеноновые фары автомобиля

Если вас ослепляют фары встречного автомобиля, сначала стоит подать сигнал — моргнуть своими фарами. Это способ напомнить другому водителю о необходимости выключить дальний свет. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Когда светит сзади, включите ночной режим в салонном зеркале. Также можно установить тонировку на заднее стекло или шторку — это не нарушает ПДД. Если боковые зеркала не затемняются автоматически, можно немного изменить угол их наклона, чтобы избежать ослепления.

Грязное или поцарапанное лобовое стекло тоже усиливает эффект бликов. Рекомендуется регулярно протирать его не только снаружи, но и изнутри — это простое действие значительно улучшает обзор.

Во время особенно ярких встречных фар лучше не смотреть прямо в свет. Вместо этого сосредоточьтесь на правой обочине или дорожной разметке — это поможет сохранить ориентацию и не потерять контроль над движением.

И, наконец, простой трюк: закройте один глаз за секунду до встречи с ослепляющим светом, а откройте после. Это позволит сохранить зрение хотя бы в одном глазу. А для дополнительной защиты можно использовать специальные водительские очки с поляризационными жёлтыми линзами или установить антибликовую накладку на козырёк.

Эти советы могут оказаться спасительными в самых обычных, но потенциально опасных ночных ситуациях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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