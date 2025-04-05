Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В природе растения почти никогда не растут в одиночку. Они формируют сообщества, где одно помогает другому выживать — будь то защита от вредителей, борьба за свет или сохранение влаги. Этот принцип легко перенести на собственный участок.

Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal Чеснок

Соседи, которые охраняют

Бархатцы + розы

Яркие бархатцы не только радуют глаз, но и защищают: их корневые выделения отпугивают тлю и нематод. Идеальный сосед для роз!

Лаванда вдоль дорожек

Лаванда — не просто ароматная красавица. Эфирные масла в её листьях и цветах создают барьер, который не нравится комарам и мухам.

Чеснок + гладиолусы

Чеснок незаметно оберегает соседей: его запах сбивает с толку вредителей, а свойства — предотвращают грибковые болезни и отпугивают слизней.

Декоративно и полезно

Такие комбинации не только защищают, но и экономят место. Но не стоит забывать о границах:

Мята, например, быстро распространяется и может "заглушить" более нежные цветы. Лучше сажать её в контейнеры.

Тимьян, очиток, настурция - отличные почвопокровники. Они:

сохраняют влагу;

подавляют рост сорняков;

создают полезный микроклимат;

а настурция ещё и отвлекает тлю на себя, спасая более ценные растения.

Природные союзники

Птицы и насекомые — ваши незаменимые помощники.

Повесьте скворечники, поставьте поилки — и синицы с воробьями избавят вас от гусениц.

Посадите фацелию или донник — медоносные растения приманят божьих коровок и златоглазок, которые охотно питаются тлёй.

Такой сад не требует химии и постоянного контроля. Он сам регулирует баланс — нужно лишь немного помочь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

