Трейлер Empire of the Ants: реалистичная стратегия с главным героем-муравьём

Microïds и портал IGN представили трейлер стратегии в реальном времени о муравьях под названием Empire of the Ants.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Игра от разработчиков из студии Tower Five рассказывает о трудностях жизни муравьиной колонии, проживающей в лесах Франции. Основой для проекта послужил научно-фантастический роман писателя Бернара Вербера "Муравьи".

Разработка игры ведется на движке Unreal Engine 5, и трейлер показывает, как студия использовала возможности инструментария от Epic Games. В видеоролике также демонстрируется процесс переноса ресурсов муравьями и их схватки с другими насекомыми.

Выход Empire of the Ants запланирован на 2024 год на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series. Игра будет доступна на русском языке.

Empire of the Ants - Official GDC Gameplay Trailer