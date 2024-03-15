Аналитик из агентства Circana спрогнозировал снижение бюджетов на игры и отметил важность выхода GTA 6

Прогноз развития игровой индустрии на 2024 год

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Аналитик из агентства Circana, Мэт Пискателла, высказал свои прогнозы относительно развития игровой индустрии, предвидя снижение прибыли от игр в 2024 году и подчеркнув важность ожидаемого релиза Grand Theft Auto VI.

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Он отметил, что текущая нестабильная обстановка в индустрии, включая массовые увольнения и недостаток крупных анонсов на будущее, затрудняет точные прогнозы на следующий год.

На текущем рынке Helldivers 2 и Palworld проявили себя хорошо, но игра Hogwarts Legacy, которая ранее была массовым хитом, продолжает удерживать свою популярность, не имея в настоящее время подобных конкурентов.

Пискателла также ожидает дальнейшего роста цифрового сегмента рынка, что может негативно сказаться на розничных продажах игр, которые уже и так показывают стабильное снижение. Особенно это будет заметно из-за отсутствия нового выпуска Nintendo Switch, так как розничные продажи игр Nintendo в настоящее время оказывают значительное влияние на рынок.

В заключение он выразил уверенность в том, что ситуация изменится к лучшему к 2025 году, особенно благодаря выходу GTA 6, который он назвал самым значимым событием в индустрии.