Команда Nouns вошла в основную стадию Elite League по Dota 2

Команда Nouns выиграла отборочные испытания Elite League по Dota 2 для региона Северной Америки

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Закрытые квалификации на турнире Elite League по Dota 2 для региона Северной Америки закончились 14 марта. Лидером стала команда Таля Fly Айзика.

Фото: wikimapia by Wpcpey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В гранд-финале клуб встретился с Legacy и выиграл противника со счетом 3:1. Nouns без поражений прошел по верхней сетке и получил слот на основной стадии чемпионата. Legacy же заработала приз в размере $5 714.

Добавим, что отборочные матчи для Северной Америки прошли с 11 по 13 марта в онлайне. Основная стадия пройдет онлайн с 31 марта по 15 апреля. 24 коллектива разыграют миллион долларов.