Игровой хоррор Dead by Daylight расширяется: представлена новая глава "Всё зло"

Вышла новая платная глава "Всё зло" для игры Dead by Daylight, которую анонсировали в предыдущем месяце. В честь этого был выпущен трейлер, демонстрирующий нового выжившего и загадочного противника.
Сейбл Уорд, новый персонаж, не испытывает страха перед кошмарами и решает сознательно столкнуться с ними, чтобы найти свою пропавшую подругу. Особенности Сейбл связаны с подвалом: она способна самостоятельно освобождаться с крюка убийцы и быстро восстанавливать здоровье без использования аптечки, находясь в подвале. В этой главе её врагом стало существо, известное как "Неведомое".
Подлинная природа этого ужасного монстра неизвестна, однако он может тихо призывать на помощь и привлекать свои жертвы. Одним из его навыков является создание галлюцинаций и телепортация к ним. Новой локацией стала "Площадь Гринвилла" — заросший травой участок старой Америки.
Владельцы платной главы также смогут получить эксклюзивные предметы для Сейбл Уорд и Неведомого. Dead by Daylight доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Разработчики ранее провели опрос среди игроков, намекая на потенциальные новые режимы игры.
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