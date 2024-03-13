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Игровой хоррор Dead by Daylight расширяется: представлена новая глава "Всё зло"

Новая страшная глава в Dead by Daylight: "Всё зло" уже доступна для покупки

1:13
Видеоигры

Вышла новая платная глава "Всё зло" для игры Dead by Daylight, которую анонсировали в предыдущем месяце. В честь этого был выпущен трейлер, демонстрирующий нового выжившего и загадочного противника.

Новая страшная глава в Dead by Daylight: "Всё зло" уже доступна для покупки
Фото: wikimedia.org by BBC и MSN is licensed under CC0

Сейбл Уорд, новый персонаж, не испытывает страха перед кошмарами и решает сознательно столкнуться с ними, чтобы найти свою пропавшую подругу. Особенности Сейбл связаны с подвалом: она способна самостоятельно освобождаться с крюка убийцы и быстро восстанавливать здоровье без использования аптечки, находясь в подвале. В этой главе её врагом стало существо, известное как "Неведомое".

Подлинная природа этого ужасного монстра неизвестна, однако он может тихо призывать на помощь и привлекать свои жертвы. Одним из его навыков является создание галлюцинаций и телепортация к ним. Новой локацией стала "Площадь Гринвилла" — заросший травой участок старой Америки.

Владельцы платной главы также смогут получить эксклюзивные предметы для Сейбл Уорд и Неведомого. Dead by Daylight доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Разработчики ранее провели опрос среди игроков, намекая на потенциальные новые режимы игры.

Dead by Daylight | All Things Wicked | Трейлер к запуску
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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