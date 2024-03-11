Скоро может выйти игра Silent Hill 2. Возрастной рейтинг она уже получила

Скоро может выйти игра Silent Hill 2 в связи с тем, что недавно корейское рейтинговое агентство присвоило её ремейку возрастной рейтинг. Обычно это говорит о выпуске тайтла, сообщили на портале Gematsu.
Konami и Bloober Team пока что не объявили о релизе игры. Авторы тайтла ранее обратились к поклонникам франшизы с просьбой проявить терпение. Дело в том, что некоторые из них стали переживать и говорить об этом из-за нехватки новостей о проекте. Разработчики же заявили, что процесс проходит по расписанию.
Анонс ремейка Silent Hill 2 вышел 20 октября 2022 года. Известно, что игру выпустят для PS5 и ПК, дата релиза неизвестна.
Также разработчики анонсировала еще две игры серии, интерактивный сериал и новую часть экранизации.
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