Скоро может выйти игра Silent Hill 2. Возрастной рейтинг она уже получила

Возрастной рейтинг получил ремейк Silent Hill 2

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Скоро может выйти игра Silent Hill 2 в связи с тем, что недавно корейское рейтинговое агентство присвоило её ремейку возрастной рейтинг. Обычно это говорит о выпуске тайтла, сообщили на портале Gematsu.

Фото: wikimapia by Benjamin.nagel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Konami и Bloober Team пока что не объявили о релизе игры. Авторы тайтла ранее обратились к поклонникам франшизы с просьбой проявить терпение. Дело в том, что некоторые из них стали переживать и говорить об этом из-за нехватки новостей о проекте. Разработчики же заявили, что процесс проходит по расписанию.

Анонс ремейка Silent Hill 2 вышел 20 октября 2022 года. Известно, что игру выпустят для PS5 и ПК, дата релиза неизвестна.

Также разработчики анонсировала еще две игры серии, интерактивный сериал и новую часть экранизации.