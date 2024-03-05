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The Thaumaturge: оценка бюджета и прогнозы продаж от аналитиков

Анализ релиза The Thaumaturge: прогнозы от аналитиков

1:02
Видеоигры

Аналитики провели анализ ситуации вокруг недавнего выпуска ролевой игры The Thaumaturge от издателя 11 bit studios. Новинка была хорошо принята критиками и получила положительные отзывы на платформе PC в Steam. Предполагается, что игра будет портирована на PS5 и Xbox Series.

Анализ релиза The Thaumaturge: прогнозы от аналитиков
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Специалисты оценили бюджет The Thaumaturge в диапазоне от 3,76 миллионов до 5 миллионов долларов (от 15 до 20 миллионов польских злотых). Учитывая различные факторы, они прогнозируют достижение точки безубыточности после продажи 250 тысяч копий. Этот показатель должен быть достигнут к концу года.

Аналитики также считают, что дебют The Thaumaturge для 11 bit studios выглядит более удачным, чем релиз приключенческой игры The Invincible в 2023 году. Однако для финансового благополучия издателя более важны будущие проекты, такие как The Alters, Project 8 и стратегия Frostpunk 2. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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