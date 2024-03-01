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Пять процентов сотрудников сократят в корпорации Electronic Arts по разработке компьютерных игр

Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников

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Видеоигры

Компания Electronic Arts сообщила о решении сокращении работников. Уволят 670 человек. Причем сокращения пройдут не во всех подразделениях.

Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников
Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Американская корпорация остановит инвестиции в разработку игр по чужим франшизам. Это обусловлено тем, что руководство считает, что подобная деятельность не сможет оправдать себя в "меняющейся отрасли".

Вместо этого компания будет внимательнее к усовершенствованию собственных IP и серий.

Стоит отметить, что игры о Железном человеке, продолжение Star Wars Jedi: Survivor и про Черную пантеру остаются в разработке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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