Пять процентов сотрудников сократят в корпорации Electronic Arts по разработке компьютерных игр

Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников

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Компания Electronic Arts сообщила о решении сокращении работников. Уволят 670 человек. Причем сокращения пройдут не во всех подразделениях.

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Американская корпорация остановит инвестиции в разработку игр по чужим франшизам. Это обусловлено тем, что руководство считает, что подобная деятельность не сможет оправдать себя в "меняющейся отрасли".

Вместо этого компания будет внимательнее к усовершенствованию собственных IP и серий.

Стоит отметить, что игры о Железном человеке, продолжение Star Wars Jedi: Survivor и про Черную пантеру остаются в разработке.