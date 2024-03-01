Пять процентов сотрудников сократят в корпорации Electronic Arts по разработке компьютерных игр

Компания Electronic Arts сообщила о решении сокращении работников. Уволят 670 человек. Причем сокращения пройдут не во всех подразделениях.
Американская корпорация остановит инвестиции в разработку игр по чужим франшизам. Это обусловлено тем, что руководство считает, что подобная деятельность не сможет оправдать себя в "меняющейся отрасли".
Вместо этого компания будет внимательнее к усовершенствованию собственных IP и серий.
Стоит отметить, что игры о Железном человеке, продолжение Star Wars Jedi: Survivor и про Черную пантеру остаются в разработке.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.