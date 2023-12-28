Хитовый онлайн-шутер The Finals под угрозой из-за читеров

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Дальнейший успех онлайн-шутера The Finals под большим сомнением, и не только из-за того, что разработчики втихаря его замедляют, как подозревают некоторые игроки.

Фото: Embark Studios

Судя по сообщениям в посвящённом The Finals треде на reddit, его форменной проблемой стало засилье читеров. Автор одного из постов приложил снятое с экрана видео, на котором его убивает непонятно кто, непонятно откуда, да ещё и через силовой щит.

"Эта игра летит под откос", — возмутился он.

Читеры видят сквозь стены, используют аимботы и прочие типичные для подобных игр нелегальные практики, жалуются геймеры. Уличить их невозможно — The Finals не предусматривает запись убийства в стиле Call of Duty.

Особенно махровым цветом расцело читерство в Азии — по некоторым данным, там проходимцы участвуют едва ли не в каждом втором матче The Finals.

Гайд по The Finals для новичков