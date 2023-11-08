Трейлер новой GTA 6 появится в декабре

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

8 ноября на сайте rockstargames.com появилось сообщение о том, что в начале следующего месяца выйдет первый трейлер новой игры Grand Theft Auto (GTA).

Фото: commons.wikimedia.org

Новость опубликована от лица президента компании Rockstar Games Сэма Хаузера. В декабре этого года Rockstar Games отпразднует четвертьвековой юбилей. К этому событию и приурочен релиз трейлера очередной части GTA.

Ранее некоторые СМИ, освещающие индустрию компьютерных игр, писали об информационных утечках, согласно которым события Grand Theft Auto VI развернутся в вымышленной локации, напоминающей мегаполис Майами. Пользователям будут доступны два персонажа мужского и женского пола. Ожидается, что шестое издание Grand Theft Auto выйдет в период с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го.