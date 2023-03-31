Square Enix будет выпускать ещё больше игр на ПК

1:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В последние годы Square Enix прилагает усилия для расширения своего присутствия на рынке игр для ПК, признавая популярность платформы за пределами Японии. Несмотря на наличие эксклюзивного соглашения с консолями PlayStation, компания активно портирует свои игры на ПК и сейчас ищет технического специалиста, который поддержит ее усилия по разработке и распространению игр на таких платформах, как Steam и Epic Games Store.

Публикация вакансии в японской системе найма Square Enix ищет кандидата с опытом технической поддержки ПК, знанием игровых движков и знакомством с методами распространения. Следует отметить, что Square Enix планирует расширяться на международный уровень, а инвестиции в ПК направлены на улучшение услуг для этой демографической группы.

Рынок компьютерных игр неуклонно растет на протяжении многих лет, и его популярность только возросла во время пандемии и после окончания пандемии он никуда не делся. Поскольку все больше людей остаются дома и ищут развлечения, компьютерные игры стали привлекательным вариантом для геймеров во всем мире. Кроме того, платформа ПК предлагает множество преимуществ, включая широкий выбор игр, возможности моддинга и более высокий потенциал производительности.

Square Enix уже добилась успеха с некоторыми портами для ПК, включая Final Fantasy XV, NieR: Automata и Octopath Traveler. Перенося свои игры на платформу ПК, Square Enix может охватить более широкую аудиторию и увеличить доход, поскольку игры для ПК, как правило, имеют более длительный срок службы и могут продаваться по более низкой цене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.