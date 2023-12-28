Ширвиндт рассказал о конфликте с Эрнстом из-за "Давай поженимся!"

1:08 Your browser does not support the audio element. Телебашня Звезды ТВ

Познавательная программа "Хочу знать" закрылась, уступив своё место в сетке вещания матримониальному шоу "Давай поженимся!", рассказал её ведущий Михаил Ширвиндт в интервью YouTube-каналу "Юзефович".

Фото: РИА Новости by Кирилл Каллиников

Он пытался защитить своё детище, которым по праву гордился, перед гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.

"Однажды, встретившись с Константином Львовичем Эрнстом, говорю: "Кость, вот наша программа, она такая чистая, добрая, и вдруг эта чернуха какая-то встала на это". Как он начал на меня орать!" — вспоминает Михаил Александрович.

Теленачальник принялся приводить аргументы: статистика разводов в стране удручающая, брачная программа должна исправить ситуацию. Ширвиндт понял: Эрнст лично заинтересован в этом проекте, и согласился.

Поставленная в несмотрибельное время "Хочу знать" растеряла остатки рейтинга и была закрыта. "Идти на поводу у успеха, который приносит "желтуха", мне неинтересно и не нужно", — не стал тогда расстраиваться её ведущий.