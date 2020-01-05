Новый "Дракула" от BBC оказался похож на Джеймса Бонда

Соавторы "Шерлока" Стивен Моффат и Марк Гетис знают, как эффектно подать историю более чем вековой давности. Естественно, что их новым проектом стала вольная экранизация "Дракулы" Брэма Стокера.

Заглавную роль в сериале получил относительно неизвестный датский актер Клаас Банг, чья трактовка Дракулы сохпраняет рычание и эстетику Кристофера Ли в ужастиках студии "Hammer", но на самом деле этот образ ближе к восхитительно злому Джеймсу Бонду.

Ибо это Дракула, который ничем не наслаждается больше, чем питьем крови и своим статусом Дракулы. Он упивается убийством, он наслаждается ужасом, и трудно не поддаться его нахальному обаянию и харизме, легкомысленному самосознанию и склонности к каламбурам.

Провокация и риск

Впервые мы познакомимся с графом, как и в книге, через Джонатана Харкера (Джон Хеффернан), несчастного адвоката, чья деловая поездка из Англии в Трансильванию заканчивается тем, что он становится невольным гостем в замке Дракулы. Но, как и лучшие адаптации, он отдает дань уважения тексту, а не капитулирует перед ним. Поэтому первый эпизод начинается с того, что Харкер, выглядевший больше похожим на труп, чем на человека, пересказывает свою историю любопытной остроумной монахине по имени сестра Агата (Долли Уэллс).

То, что следует за этой историей, достаточно знакомо, но вскоре приобретает совершенно новое и изрядно пугающее направление. Это "Шерлок" в плане остроумных диалогов и безупречно удерживающего 90 минут внимание сюжета, но там, где "Шерлок" был сдержанным, "Дракула" эффектен и провокационен. В какой-то момент заглавный герой появляется обнаженным, перекинувшись из своей формы волка, перед группой монахинь и говорит: "Я не знаю, как вам, девочки, а мне нравится немного меха".

Но эта провокационность не заходит дальше определённого предела. Например, одна из основных тем книги Стокера — запретное желание, вопощением которого является Дракула. Это до некоторой степени исследовано в шоу, где Дракула изображается как раб своей жажды крови, наркоман, которого нужно жалеть, а также бояться. Но шоу оказывается удивительно беззубым, когда речь заходит о более интересной интерпретации этой темы: о Дракуле как гомоэротическом тексте.

Проблема гендера

Одним из самых устойчивых критических замечаний в отношении работы Стивена Моффата над "Доктором Кто" и "Шерлоком" было его изображение женщин. Они обычно соответствуют двум стереотипам: либо это небесные девицы из стекла, либо кокетливые, остроумные "сильные женские персонажи". В "Дракуле", безусловно, есть элементы и первого, и второго. Особенно это ощутимо в образе Люси.

Однако в целом сериал, хотя и не лишённый разочаровывающих элементов и, возможно, не до конца определившийся со своим настроением, безусловно способен доставить удовольствие.