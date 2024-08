Таиланд готовится к рекордному наплыву туристов из России

Your browser does not support the audio element.

В Таиланде зафиксировали небывалый рекорд: Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщает о стремительном росте числа российских туристов. Если эта тенденция сохранится, то в следующем году страну посетят рекордные 2,2 миллиона россиян благодаря новой 60-дневной безвизовой схеме. Однако с ростом спроса появилась и проблема — нехватка самолетов у российских авиакомпаний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository