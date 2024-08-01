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Таиланд готовится к рекордному наплыву туристов из России

ТАТ: поток российских туристов в Таиланд бьёт рекорды

3:35
Туризм

В Таиланде зафиксировали небывалый рекорд: Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщает о стремительном росте числа российских туристов. Если эта тенденция сохранится, то в следующем году страну посетят рекордные 2,2 миллиона россиян благодаря новой 60-дневной безвизовой схеме. Однако с ростом спроса появилась и проблема — нехватка самолетов у российских авиакомпаний.

ТАТ: поток российских туристов в Таиланд бьёт рекорды
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Сирипакорн Чиусамут, заместитель губернатора TAT по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке, отметил, что прогноз в 2,2 миллиона российских туристов на следующий год основан на текущих темпах роста, которые ожидаются в 2024 году. Это должно увеличить рынок до 1,9-2 миллионов туристов. Уже в этом году россияне, скорее всего, превзойдут показатели 2019 и 2023 годов, когда Таиланд посетили 1,48 миллиона российских туристов.

"Только за первую половину года Таиланд посетили 920 989 российских туристов, что сделало их пятой по величине группой иностранных прибытий", — сказал Сирипакорн.

Также прогнозируется, что в 2024 году российский рынок принесет Таиланду доход в размере 124 миллиардов бат. Однако существуют проблемы: запрет на прием российских кредитных карт в Таиланде снижает желание туристов тратить деньги, и они чаще выбирают "всё включено", что менее выгодно для местного бизнеса. В то же время все больше операторов в крупных городах Таиланда предлагают обмен валюты на рубли, а некоторые российские туристы регистрируют новые дебетовые карты в других странах для использования в Таиланде. Вопрос о разрешении для российских платёжных систем в Таиланде пока не обсуждается.

Более серьёзной проблемой, по мнению TAT, является нехватка самолётов. Большинство российских туристов приезжают на рейсах российских авиакомпаний или добираются с пересадками. "Аэрофлот" и S7, крупнейшие российские авиаперевозчики, выполняют более 40 рейсов в неделю в Бангкок и Пхукет. TAT ведет постоянные переговоры с авиакомпаниями и туроператорами по увеличению числа регулярных и чартерных рейсов в последние месяцы года, чтобы удовлетворить пиковый спрос.

Однако Thai Airways пока не имеет конкретных планов по возобновлению рейсов в Россию, несмотря на заинтересованность. Директор московского офиса TAT Ханитта Фанворават подчеркнула, что нехватка самолетов у российских авиакомпаний остаётся серьёзным препятствием. Из-за "авиасанкций" российские перевозчики не могут брать в лизинг новые самолеты.

"Большинство из 61 дальнемагистрального самолёта российских операторов задействованы на внутренних маршрутах и других растущих направлениях, таких как Китай, Вьетнам и Индия", — отметил он.

В качестве решения TAT предложила продвигать пакеты длительных туров, объединяющие культурные и исторические экскурсии с оздоровительными мероприятиями и пляжным отдыхом, чтобы увеличить продолжительность пребывания туристов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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