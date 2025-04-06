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Разногласия на музыкальном фронте: Чичерина и Лёва* из Би-2 оспаривают права на хит

1:01
Шоу-бизнес

Во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом солист группы "Би-2" Лёва* (внесён Минюстом в список иноагентов) негативно высказался о Юлии Чичериной, с которой когда-то пел песню "Мой рок-н-ролл". По мнению Лёвы*, Юлия не имеет никаких прав на эту песню, однако у самой Чичериной противоположное мнение.

Юлия Чичерина
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Чичерина

В беседе с Вячеславом Манучаровым Чичерина заявила, что это её песня, а мнение Лёвы* ей безразлично. Чичерина пела, поёт и будет петь "Мой рок-н-ролл".

"Песню "Мой рок-н-ролл" включила я, если кто не знает. Её никто не слышал. Они не могут её петь без кого-либо, потому что не слышно её. А я очень хорошо спокойно пою её. С большим удовольствием. Когда мне запретили, я ещё громче стала её петь. Завершаю часто концерты ей. Нормально. Это мой рок-н-ролл, а не их", — заявила Чичерина.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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