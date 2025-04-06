Симпатия без взаимности: какие цветы портят друг другу жизнь в одном букете

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод знает, что не все растения мирно уживаются на грядках. Но в вазе ситуация может оказаться ещё драматичнее: некоторые цветы буквально не переносят соседей и способны испортить весь букет за считаные часы.

Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Букет роз на окне

Нарциссы — красивые, но коварные

Нежные весенние нарциссы опасны не только для тли, но и для своих цветочных "соседей". Их стебли после срезки выделяют особую слизь — и эта жидкость губительна для других растений в воде. Именно поэтому нарциссы рекомендуется ставить только в отдельную вазу.

Гиацинты — та же история

Эти ароматные красавцы ведут себя точно так же. Если вы не хотите, чтобы ваш букет стал печальной композицией из опавших лепестков, гиацинты тоже стоит отделить.

Розы — хрупкие королевы

Несмотря на свой гордый вид, розы крайне чувствительны к соседству. Особенно плохо они реагируют на яркие цветы с насыщенным ароматом — и быстрее вянут в общем букете.

Кому тоже лучше быть в одиночестве

Гвоздики

Ландыши

Орхидеи

Примулы

Фиалки

Эти цветы гораздо дольше радуют глаз, если находятся в одиночной вазе.

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.

