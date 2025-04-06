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Симпатия без взаимности: какие цветы портят друг другу жизнь в одном букете

1:13
Садоводство

Каждый садовод знает, что не все растения мирно уживаются на грядках. Но в вазе ситуация может оказаться ещё драматичнее: некоторые цветы буквально не переносят соседей и способны испортить весь букет за считаные часы.

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

Нарциссы — красивые, но коварные

Нежные весенние нарциссы опасны не только для тли, но и для своих цветочных "соседей". Их стебли после срезки выделяют особую слизь — и эта жидкость губительна для других растений в воде. Именно поэтому нарциссы рекомендуется ставить только в отдельную вазу.

Гиацинты — та же история

Эти ароматные красавцы ведут себя точно так же. Если вы не хотите, чтобы ваш букет стал печальной композицией из опавших лепестков, гиацинты тоже стоит отделить.

Розы — хрупкие королевы

Несмотря на свой гордый вид, розы крайне чувствительны к соседству. Особенно плохо они реагируют на яркие цветы с насыщенным ароматом — и быстрее вянут в общем букете.

Кому тоже лучше быть в одиночестве

  • Гвоздики

  • Ландыши

  • Орхидеи

  • Примулы

  • Фиалки

Эти цветы гораздо дольше радуют глаз, если находятся в одиночной вазе.

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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