Выбираете кровать? Вот почему привычные модели — не лучший вариант

Выбор кровати — это не только про комфортный сон, но и про эстетику спальни, удобство в быту и даже здоровье. Не торопитесь хватать первую понравившуюся модель — разберёмся, на что важно смотреть, чтобы покупка радовала долгие годы.
У кровати два ключевых параметра: размер спального места и габариты всей конструкции. Спальное место — это то, где вы реально спите. Габариты — итоговая "площадь", которую займет кровать в комнате.
Стандартные размеры спальных мест:
Высота спального места — тоже критичный параметр. Комфортный диапазон: 40-70 см, в зависимости от роста. Проверка простая: сидя на краю, ваши колени должны быть под прямым углом.
Габариты же могут "вырастать" до 20 см в каждую сторону за счёт боковин и изголовья. Обязательно учитывайте это, чтобы кровать не "съела" половину комнаты.
Корпус может быть выполнен из:
Обивка добавляет уюта. Экокожа, велюр, флок — выбирайте под интерьер и с учётом домашних животных. Также используют краски, лаки, эмали — особенно для дерева и металла.
Кровать может быть:
Хотите классику — берите прямоугольную. Мечтаете о дизайнерской спальне — выбирайте круглую, овальную или даже кровать-качели. Есть и трансформеры, и кровати-шкафы — идеальны для малогабаритных квартир.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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