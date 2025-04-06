Выбираете кровать? Вот почему привычные модели — не лучший вариант

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор кровати — это не только про комфортный сон, но и про эстетику спальни, удобство в быту и даже здоровье. Не торопитесь хватать первую понравившуюся модель — разберёмся, на что важно смотреть, чтобы покупка радовала долгие годы.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая спальня

Размер имеет значение

У кровати два ключевых параметра: размер спального места и габариты всей конструкции. Спальное место — это то, где вы реально спите. Габариты — итоговая "площадь", которую займет кровать в комнате.

Стандартные размеры спальных мест:

Односпальные — 80x190, 90x200 см.

Полуторные — 120x200 см.

Двуспальные — от 140x200 до 200x200 см.

Детские — от 60x120 до 90x200 см.

Высота спального места — тоже критичный параметр. Комфортный диапазон: 40-70 см, в зависимости от роста. Проверка простая: сидя на краю, ваши колени должны быть под прямым углом.

Габариты же могут "вырастать" до 20 см в каждую сторону за счёт боковин и изголовья. Обязательно учитывайте это, чтобы кровать не "съела" половину комнаты.

Из чего сделана кровать

Корпус может быть выполнен из:

Натурального массива — дорого, но красиво и надолго.

ЛДСП/ДСП — бюджетно, при этом вполне достойно.

МДФ — промежуточный вариант по цене и качеству.

Металла — надёжно, изящно и выдержит даже слона.

Обивка добавляет уюта. Экокожа, велюр, флок — выбирайте под интерьер и с учётом домашних животных. Также используют краски, лаки, эмали — особенно для дерева и металла.

Конструкция и "фишки"

Кровать может быть:

С изголовьем — уютно, практично и защищает стену.

Без изголовья — минимализм и экономия места.

С изножьем — скорее декоративный элемент.

Основание бывает встроенным или выбирается отдельно. Бывают модели с подъёмным механизмом — удобно для хранения.

А форма

Хотите классику — берите прямоугольную. Мечтаете о дизайнерской спальне — выбирайте круглую, овальную или даже кровать-качели. Есть и трансформеры, и кровати-шкафы — идеальны для малогабаритных квартир.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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