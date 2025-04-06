Гибкость не уходит с возрастом — её "отключает" твой образ жизни

С возрастом многие ощущают скованность и снижение подвижности. Кажется, что вернуть лёгкость движений можно только часами на коврике, но на деле всё куда проще. Регулярная, грамотная активность важнее длинных растяжек.
Сама по себе старость не делает тело жёстким — это делает неподвижность. Чем меньше человек двигается, тем меньше движений доступно его телу. Суставы и мышцы "забывают", как работать в полном диапазоне.
Задействовать всё тело
Движение должно быть объёмным: вперёд-назад, в стороны и с поворотами. Это улучшает координацию, снимает напряжение и предотвращает травмы.
Двигаться весь день, а не только на тренировке
Если долго сидеть, тело адаптируется к этой позе. Помогают частые короткие "двигательные паузы" и простые упражнения, встроенные в бытовые действия — например, присед после подъёма со стула.
Выделять 5 минут на подвижность каждый день
Небольшой утренний комплекс или упражнение в кресле уравновешивают тело и помогают почувствовать, где назревает напряжение.
Добавить силовую нагрузку
Сила поддерживает суставы, сохраняет мышечную массу и ускоряет восстановление. Лучше всего работают многосуставные упражнения - приседания, выпады, повороты корпуса.
Следить за дыханием
Глубокое диафрагмальное дыхание снижает напряжение, улучшает осанку и помогает стабилизировать корпус.
Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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