Гибкость не уходит с возрастом — её "отключает" твой образ жизни

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С возрастом многие ощущают скованность и снижение подвижности. Кажется, что вернуть лёгкость движений можно только часами на коврике, но на деле всё куда проще. Регулярная, грамотная активность важнее длинных растяжек.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гибкость

Почему уходит подвижность

Сама по себе старость не делает тело жёстким — это делает неподвижность. Чем меньше человек двигается, тем меньше движений доступно его телу. Суставы и мышцы "забывают", как работать в полном диапазоне.

Как вернуть свободу движений

Задействовать всё тело

Движение должно быть объёмным: вперёд-назад, в стороны и с поворотами. Это улучшает координацию, снимает напряжение и предотвращает травмы. Двигаться весь день, а не только на тренировке

Если долго сидеть, тело адаптируется к этой позе. Помогают частые короткие "двигательные паузы" и простые упражнения, встроенные в бытовые действия — например, присед после подъёма со стула. Выделять 5 минут на подвижность каждый день

Небольшой утренний комплекс или упражнение в кресле уравновешивают тело и помогают почувствовать, где назревает напряжение. Добавить силовую нагрузку

Сила поддерживает суставы, сохраняет мышечную массу и ускоряет восстановление. Лучше всего работают многосуставные упражнения - приседания, выпады, повороты корпуса. Следить за дыханием

Глубокое диафрагмальное дыхание снижает напряжение, улучшает осанку и помогает стабилизировать корпус.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

