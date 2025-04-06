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На Западе заявили, что эпоха свободной торговли закончена

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Экономика

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может стать сигналом о завершении эпохи свободной мировой торговли. Её слова были процитированы агентством Bloomberg.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Шнабель с иронией прокомментировала заявления Трампа о "дне освобождения", который он отметил при введении повышенных тарифов на импорт.

По мнению Шнабель, этот день фактически стал концом глобальной свободной торговли. Она также подчеркнула, что Европейский союз был создан не для того, чтобы обманывать США, а чтобы обеспечить процветание континента.

Ранее Европейский центральный банк уже критиковал Трампа. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что тарифная война, начатая президентом США, окажет разрушительное влияние на мировую экономику, затронув большинство стран.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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