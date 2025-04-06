Иностранный турист шокирован: почему после посещения популярного пляжа во Вьетнаме к нему явилась полиция?

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранный турист приехал во Вьетнам и решил посетить место, которое часто расхваливают и считают одной из изюминок отдыха в этой стране. Мужчина посетил пляжный курорт Ky Co Beach Resort Park, расположенный в провинции Биньдинь. Иностранец пребывал в полной уверенности, что его ждёт ухоженная территория, катание на лодках и отличный мини-зоопарк.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordan Condon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пляж

Турист был не только разочарован, но и шокирован, ведь вместо того, что он читал про это место, он нашёл запущенный грязный пляж, шаткий пирс, укреплённый только верёвками, и животных, на которых было страшно смотреть из-за их измождённости.

Ещё не уехав из Вьетнама, путешественник оставил в Сети плохой отзыв о пляже, и вскоре к нему ворвались нежданные гости — полицейские. Дело не закончилось арестом, но они напугали туриста. Стражи порядка слишком долго выписывали его паспортные данные и задавали нелепые вопросы. Через некоторое время он обнаружил, что его соцсети оказались взломаны.

Что касается остальных отзывов о Ky Co Beach Resort Park, то они в большинстве своём хвалебные, но всё же среди них можно найти некоторое количество таких же честных комментариев, как написал герой этой неприятной истории. Об этом сообщает Sky News.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

