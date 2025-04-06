Усталость и синяки без причины — сигнал тревоги от организма

Если вы часто чувствуете усталость, легко раздражаетесь, замечаете синяки на теле без явных причин или долго не можете залечить мелкую ранку — возможно, проблема вовсе не в переутомлении. По словам специалиста по питанию Софи Тротман, всё это могут быть признаки дефицита витамина С.
Что происходит при нехватке витамина С
Витамин С необходим для работы иммунной системы, восстановления тканей и защиты сосудов. При его нехватке появляются:
"Современное питание, изобилующее переработанными продуктами, часто не даёт организму нужного количества витамина С", — объясняет Тротман.
Длительный дефицит приводит к состоянию, известному как цинга. Она сопровождается анемией, разрушением дёсен и ослабленным иммунитетом.
Чтобы восполнить запасы, в рацион стоит включить:
Также Тротман рекомендует:
Цинга́ - болезнь, вызываемая недостатком витамина C, который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.
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