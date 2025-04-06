Усталость и синяки без причины — сигнал тревоги от организма

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы часто чувствуете усталость, легко раздражаетесь, замечаете синяки на теле без явных причин или долго не можете залечить мелкую ранку — возможно, проблема вовсе не в переутомлении. По словам специалиста по питанию Софи Тротман, всё это могут быть признаки дефицита витамина С.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Усталость и синяки без причины? Возможно, вам не хватает одного важного витамина

Что происходит при нехватке витамина С

Витамин С необходим для работы иммунной системы, восстановления тканей и защиты сосудов. При его нехватке появляются:

хроническая усталость и раздражительность;

мышечные и суставные боли;

сухость кожи;

частые синяки и медленное заживление ран.

"Современное питание, изобилующее переработанными продуктами, часто не даёт организму нужного количества витамина С", — объясняет Тротман.

Длительный дефицит приводит к состоянию, известному как цинга. Она сопровождается анемией, разрушением дёсен и ослабленным иммунитетом.

Чтобы восполнить запасы, в рацион стоит включить:

цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты);

болгарский перец;

клубнику;

листья шпината, капусту и другую зелень.

Также Тротман рекомендует:

готовить овощи на пару, чтобы сохранить максимум пользы;

добавлять в меню смузи и лёгкие закуски, обогащённые витамином С.

Уточнения

Цинга́ - болезнь, вызываемая недостатком витамина C, который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.

