Введение туристического налога в России: что это значит для регионов

Курортный сбор хотят переделать в туристический налог

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр финансов России выразил поддержку идее расширения налоговых полномочий регионов, что может включать введение туристического налога вместо курортного сбора.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам главы Минфина Антона Силуанова, это позволит регионам увеличить свою налогооблагаемую базу и получить дополнительные средства для финансирования национальных проектов. Губернаторы и мэры поддерживают эту инициативу, считая её важным шагом для развития местной экономики.

Изменения в налоговой системе ожидают одобрения правительства. В случае положительного решения регионы смогут самостоятельно устанавливать размеры налогов и направлять полученные средства на улучшение инфраструктуры, развитие социальной сферы и другие приоритетные направления.