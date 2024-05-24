Введение туристического налога в России: что это значит для регионов

Министр финансов России выразил поддержку идее расширения налоговых полномочий регионов, что может включать введение туристического налога вместо курортного сбора.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, это позволит регионам увеличить свою налогооблагаемую базу и получить дополнительные средства для финансирования национальных проектов. Губернаторы и мэры поддерживают эту инициативу, считая её важным шагом для развития местной экономики.
Изменения в налоговой системе ожидают одобрения правительства. В случае положительного решения регионы смогут самостоятельно устанавливать размеры налогов и направлять полученные средства на улучшение инфраструктуры, развитие социальной сферы и другие приоритетные направления.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.