Аварийная ситуация в Дубае: российские туристы эвакуированы из аэропорта в связи с погодными условиями

АТОР: некоторых россиян в аэропорту расселили по отелям Дубая

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Часть российских туристов, которые не успели своевременно покинуть аэропорт в Дубае, временно разместили в отелях. Некоторые отдыхающие, не прошедшие паспортный контроль, также были временно эвакуированы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Туроператоры информируют о временном размещении части туристов, включая частичную эвакуацию отдыхающих, которые еще не прошли паспортный контроль, из аэропорта (Дубай — прим. ред.) в ночь на 16 апреля", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что ни аэропорт, ни авиакомпании, ни отели не были готовы к такой ситуации. Из-за затопленных дорог трансферные компании не могли в ряде случаев доставить пассажиров до отелей и аэропортов, а многие сотрудники авиакомпаний не смогли добраться до аэропорта прошлой ночью.

Ранее в среду вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что часть российских туристов сейчас находится в зоне транзита аэропортов Дубая и Шарджи, не имея возможности покинуть их и получить назначенное размещение и питание. Ассоциация готовит обращение к авиакомпаниям.

Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что из-за неблагоприятных погодных условий испытывает серьезные трудности. Подтопления и перекрытия дорог существенно ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих пассажиров. Также сообщается о задержках и перенаправлении рейсов.