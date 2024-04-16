Аэрофлот переносит рейсы из Дубая в Москву из-за погоды: обновленная информация

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Дубае, российская авиакомпания "Аэрофлот" решила перенести несколько рейсов в Москву.
Согласно информации, опубликованной ТАСС, перевозчик сообщает о переносе рейсов SU525 и SU521 с ожидаемым временем вылета до 04:10 местного времени 17 апреля. Кроме того, рейс SU527 задерживается до 05:10 17 апреля.
Источник также сообщает, что из-за плохих погодных условий аэропорт Дубая отменил общим числом 45 прибывающих и отправляющихся рейсов.
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