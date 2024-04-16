Россиянин оштрафован на полмиллиона за инцидент на борту самолета в Чувашии

Мужчина из России был оштрафован в Чувашии на полмиллиона рублей за инцидент на борту самолета. Это было объявлено на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Событие произошло в ноябре 2023 года на рейсе из Москвы в Чебоксары. Однако приговор жителю Санкт-Петербурга по обвинению в хулиганстве был вынесен только недавно.
Согласно сообщению ведомства, учитывая признание подсудимого виновным, его раскаяние и наличие смягчающих обстоятельств, суд вынес решение о наложении штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Отмечается, что во время полета мужчина нарушал общественный порядок, не реагируя на требования членов экипажа и других пассажиров прекратить свои хулиганские действия. Кроме того, он оказывал сопротивление при попытках пресечения его непристойного поведения.
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