Россиянин оштрафован на полмиллиона за инцидент на борту самолета в Чувашии

Россиянина оштрафовали на 500 тысяч рублей за дебош во время полета

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мужчина из России был оштрафован в Чувашии на полмиллиона рублей за инцидент на борту самолета. Это было объявлено на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Событие произошло в ноябре 2023 года на рейсе из Москвы в Чебоксары. Однако приговор жителю Санкт-Петербурга по обвинению в хулиганстве был вынесен только недавно.

Согласно сообщению ведомства, учитывая признание подсудимого виновным, его раскаяние и наличие смягчающих обстоятельств, суд вынес решение о наложении штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что во время полета мужчина нарушал общественный порядок, не реагируя на требования членов экипажа и других пассажиров прекратить свои хулиганские действия. Кроме того, он оказывал сопротивление при попытках пресечения его непристойного поведения.