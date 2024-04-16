Лучшие места будущего: гиды рассказывают о самых популярных экскурсиях в Петербурге

Туристы хотят что-то новое в Санкт-Петербурге

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Петербурге были разработаны и предложены гостям города 648 новых маршрутов, охватывающих объекты новой туристической географии. Сообщается, что спрос на экскурсии по этим местам значительно вырос, по информации, полученной из администрации Северной столицы. Редакция провела беседы с гидами, чтобы узнать их мнения и отзывы о возвращающихся туристах, а также о том, что им необходимо.

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Проект под названием "Новая культурная и туристическая география" был создан Комитетом по развитию туризма Петербурга. Основная цель проекта — предложить туристам не только традиционные достопримечательности, такие как Эрмитаж, Петергоф и Царское село, но и новые общественные и творческие пространства, музеи и парки, которые появились в городе за последнее время.

По данным Комитета, наибольшей популярностью у туристов пользуются объекты "Петербурга будущего", такие как "Газпром Арена" и "Лахта Центр", последний из которых является самым высоким небоскребом в Европе с высотой 462 метра.

Также в список предпочтений туристов вошли музей РЖД, музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия, инсталляция Ленфильма "Пропавшие в кинохронике", форт "Риф", торговый центр Vokzal 1853, Парк 300-летия Санкт-Петербурга и "Остров фортов" в Кронштадте. Замечено, что на такие экскурсии, помимо приезжих туристов, также записываются и жители самого города.

Гиды, имеющие опыт работы с экскурсионными группами, отмечают интересность проекта. Игорь Воеводский, генеральный директор агентства путешествий "Эклектика", отмечает, что до появления этого проекта в правительстве Петербурга не обращали внимание на появление новых интересных мест, и это было сосредоточено в основном на Эрмитаже. Он считает, что объекты новой туристической географии имеют потенциал стать популярными, но есть некоторые проблемы.

Он отмечает, что большой интерес к экскурсиям проявляется среди молодежи, которая предпочитает более динамичные виды времяпровождения и не готова проводить целый день, ознакомляясь с экспозициями академических музеев.

Гиды проводят экскурсии, на которые откликаются небольшие группы туристов. Часто москвичи приезжают на собственных автомобилях, куда приглашают гида, чтобы вместе посетить новые достопримечательности.

Однако гости Санкт-Петербурга пока плохо информированы о программе новой туристической географии города. В основном запросы касаются экскурсий в "Лахта Центр", который благодаря своей высоте трудно не заметить. Об этом рассказывает питерский гид Таня Таргет.

Таргет считает, что помимо "Лахты" туристы мало что знают о других местах. Она утверждает, что запросы в основном касаются центральной части Петербурга. Она также отмечает, что для привлечения внимания к новым локациям необходимо время и активная работа представителей туристической индустрии и городских властей.