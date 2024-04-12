Осторожно с каблуками: почему носить их в самолете может быть опасно

Стюардессы рассказали, почему с каблуками в самолет нельзя

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые пассажиры считают, что стильная одежда может помочь получить бесплатный апгрейд в первый класс при авиаперелете.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Хотя в этом есть доля правды, стюардессы предупреждают, что важно не перегибать палку.

Особенно они не рекомендуют носить обувь на высоких каблуках во время посадки на борт самолета.

Почему ограничение на каблуки? Всё просто: каблуки могут стать опасными в случае экстренной ситуации.

Многие авиакомпании рекомендуют снимать обувь на каблуках в случае чрезвычайных ситуаций.

Например, во время эвакуации они могут повредить надувной трап.