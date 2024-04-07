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Летом в России ожидается существенное повышение цен на аренду жилья для туристов

Эксперты прогнозируют рост цен на бронирование жилья в России для туристов

1:14
Туризм

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова прогнозирует увеличение цен на 17% по сравнению с предыдущим годом. Повышение спроса, особенно в центральных районах городов и у моря, приведет к дополнительному росту стоимости аренды.

Эксперты прогнозируют рост цен на бронирование жилья в России для туристов
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Минимальные цены на аренду квартир начнутся от 3000 рублей в день, преимущественно в Москве, Казани, Калининграде и Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге и на Байкале цены будут начинаться от 4000 рублей, а в регионе Алтай — от 5000 рублей.

Эксперт подчеркнула, что самые доступные варианты жилья на побережье Черного моря будут в Туапсе и Ейске, где в прошлом году цены составляли от 2800 до 3000 рублей за сутки. В других курортных городах цены будут немного выше, варьируя от 3000 до 3500 рублей за сутки. Наивысшие цены ожидаются в Сочи, Геленджике и Ялте, начиная от 5000 рублей за сутки.

Первакова также рекомендует забронировать жилье заранее, учитывая значительное превышение спроса над предложением, что позволит не только гарантировать наличие жилья, но и сэкономить на его стоимости.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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