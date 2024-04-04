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Делайте прививки от кори! Глава Роспотребнадзора предупреждает

Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори

2:32
Туризм

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, предложила туристам, планирующим поездки за границу, сделать соответствующие прививки. В своем интервью она подчеркнула важность остерегаться различных инфекций как за пределами страны, так и внутри России, а также предоставила несколько рекомендаций.

Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори
Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно мнению руководителя Роспотребнадзора, корь в настоящее время представляет определенную угрозу, с последним сезоном заболевания распространились по всему европейскому региону.

"Непривитые люди, попавшие в контакт с больным корью, рискуют заразиться. Особенно подвержены этому риску дети", — отметила она.

Она также пояснила, что, хотя медицинским работникам удается успешно лечить эту инфекцию, количество заболевших продолжает увеличиваться.

"Раньше каждый год около 4 тысяч человек заболевали корью. В 2021 году, когда границы были закрыты, в стране был только один случай заболевания", — добавила она. "Сейчас, с увеличением числа путешествий и миграции, эта цифра возросла".

Помимо этого, глава Роспотребнадзора предупредила о возможности ввоза в Россию различных инфекций, включая дифтерию и даже брюшной тиф.

"Брюшной тиф сегодня не является редким заболеванием, даже в Европе. Его легко подхватить, если не соблюдать гигиенические нормы и употреблять воду из ненадежных источников", — отметила она.

Она также указала на важность принятия мер предосторожности при поездках в страны, где распространены различные лихорадки, такие как малярия, включая ношение защитной одежды и использование репеллентов.

"Перед путешествием стоит составить список мер, которые необходимо предпринять, чтобы вернуться здоровым", — подытожила Анна Попова.

Она также отметила, что туристы могут привезти в Россию различные инфекции, среди которых есть и те, "о которых даже неприятно слышать". В 2023 году благодаря системной работе сотрудников Роспотребнадзора удалось предотвратить распространение опасных инфекций на территории страны.

Глава ведомства также предостерегла тех, кто отдыхает в России, от риска заражения кишечными инфекциями. Они чаще всего возникают во время майских праздников, когда люди готовят еду на природе.

"Иногда люди забывают о гигиене, радуясь солнцу и празднику, и не учитывают возможные риски. Однако летние инфекции всегда поджидают нас", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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