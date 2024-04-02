Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров считает, что Россия и Белоруссия победят коллективный Запад
Пострадавшие в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" просят завести дело против владельцев здания
Обстановка напряженная: оперативные сведения о паводке в Оренбурге
Яичные маффины на завтрак: рецепты с разными начинками
ФАС стала проверять магазины крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран
Орбакайте поздравила подросшую дочку с днём рождения
"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм
Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов

"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма

3:29
Туризм

Курорт "Роза Хутор" выпустил пособие для детей "Приключения в горах: уроки безопасности". Это увлекательный рассказ о том, как правильно подготовиться и провести горный поход.

"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Отправляясь в горы, туристы всегда ждут самых ярких впечатлений от встречи с природными красотами. Когда в походе участвуют дети, они на практике, вне классных или домашних стен, получают уникальный опыт и быстро усваивают знания о живой природе. Однако, в естественной среде горожане часто сталкиваются и с непривычными вызовами, неготовность к которым может испортить отдых, а порой — привести к трагедии. Именно поэтому "Роза Хутор", развивая природный туризм, ведет систематическую работу по повышению осведомленности об основах безопасности и правилах поведения в горах среди своих гостей, включая самых юных и смелых.

— Роза Хутор — комфортный и безопасный вход в мир горного туризма для путешественников со всех концов России. В горах они испытывают неподдельный восторг и, бывает, забывают о возможных рисках. Мы, конечно, всегда готовы прийти на помощь, но считаем важным обращать внимание на осознанность в подготовке горных путешествий. Только так можно получить удовольствие от встречи с дикой природой, — считает заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.

Особенное значение приобретает подобная просветительская деятельность, адресованная юным туристам. В летний сезон для них на курорте работает Горная академия, где для детей проводят интерактивные занятия не только о мире гор, их происхождении и обитателях, но и раскрывают походные секреты, обучают правилам безопасного поведения. В расписании академии есть три познавательных горных маршрута, в ходе которых детям прививают основные навыки: как правильно собрать рюкзак, выбрать место стоянки и разбить лагерь, искать и правильно очищать питьевую воду, разводить костер при помощи спичек, трута и огнива, отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных, правильно вести себя при встрече с животными и оказывать первую помощь.

В предстоящем летнем сезоне 2024 каждый участник такого похода получит в подарок хорошо иллюстрированную адаптированную для детей брошюру с полноценным руководством по планированию и проведению туристского похода. Ее разработал коллектив авторов, в числе которых были спасатели и профессионалы активного горного туризма.

— Нам удалось не только охватить все ключевые темы от подготовки к походу до действий в непредвиденной ситуации, но и сделать пособие ярким, свежим и новаторским, — говорит Алексей Бекшаев, спасатель Краснополянского отряда Аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", один из авторов нового издания.

Новое издание вышло тиражом в 1000 экземпляров. По мнению директора по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрия Колосова, новая брошюра является в своем роде новым стандартом подобных пособий для детей.

— Важно, что после отдыха на нашем курорте ребята не только познакомятся с миром гор, но и получат полезные практические навыки, которые им очень пригодятся в жизни, — подчеркнул Дмитрий Колосов.

Ранее курорт выпускал аналогичные образовательные брошюры по географии, геологии, особенностям природной среды и мире пернатых cочинского Причерноморья, а также Детскую горную энциклопедию.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Под городом Часов Яр готовится наступление, очередной теракт от киевского режима Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Последние материалы
ФАС стала проверять магазины крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран
Орбакайте поздравила подросшую дочку с днём рождения
"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма
"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм
Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов
Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля
Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель
Британский портал UnHerd выпустил материал, посвященный разрушительной мощи российских авиабомб
Пять секретов красивой осанки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников