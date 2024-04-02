"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт "Роза Хутор" выпустил пособие для детей "Приключения в горах: уроки безопасности". Это увлекательный рассказ о том, как правильно подготовиться и провести горный поход.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Отправляясь в горы, туристы всегда ждут самых ярких впечатлений от встречи с природными красотами. Когда в походе участвуют дети, они на практике, вне классных или домашних стен, получают уникальный опыт и быстро усваивают знания о живой природе. Однако, в естественной среде горожане часто сталкиваются и с непривычными вызовами, неготовность к которым может испортить отдых, а порой — привести к трагедии. Именно поэтому "Роза Хутор", развивая природный туризм, ведет систематическую работу по повышению осведомленности об основах безопасности и правилах поведения в горах среди своих гостей, включая самых юных и смелых.

— Роза Хутор — комфортный и безопасный вход в мир горного туризма для путешественников со всех концов России. В горах они испытывают неподдельный восторг и, бывает, забывают о возможных рисках. Мы, конечно, всегда готовы прийти на помощь, но считаем важным обращать внимание на осознанность в подготовке горных путешествий. Только так можно получить удовольствие от встречи с дикой природой, — считает заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.

Особенное значение приобретает подобная просветительская деятельность, адресованная юным туристам. В летний сезон для них на курорте работает Горная академия, где для детей проводят интерактивные занятия не только о мире гор, их происхождении и обитателях, но и раскрывают походные секреты, обучают правилам безопасного поведения. В расписании академии есть три познавательных горных маршрута, в ходе которых детям прививают основные навыки: как правильно собрать рюкзак, выбрать место стоянки и разбить лагерь, искать и правильно очищать питьевую воду, разводить костер при помощи спичек, трута и огнива, отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных, правильно вести себя при встрече с животными и оказывать первую помощь.

В предстоящем летнем сезоне 2024 каждый участник такого похода получит в подарок хорошо иллюстрированную адаптированную для детей брошюру с полноценным руководством по планированию и проведению туристского похода. Ее разработал коллектив авторов, в числе которых были спасатели и профессионалы активного горного туризма.

— Нам удалось не только охватить все ключевые темы от подготовки к походу до действий в непредвиденной ситуации, но и сделать пособие ярким, свежим и новаторским, — говорит Алексей Бекшаев, спасатель Краснополянского отряда Аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", один из авторов нового издания.

Новое издание вышло тиражом в 1000 экземпляров. По мнению директора по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрия Колосова, новая брошюра является в своем роде новым стандартом подобных пособий для детей.

— Важно, что после отдыха на нашем курорте ребята не только познакомятся с миром гор, но и получат полезные практические навыки, которые им очень пригодятся в жизни, — подчеркнул Дмитрий Колосов.

Ранее курорт выпускал аналогичные образовательные брошюры по географии, геологии, особенностям природной среды и мире пернатых cочинского Причерноморья, а также Детскую горную энциклопедию.