Новость: рейсы в Иорданию снова доступны из аэропорта Домодедово

Россия возобновила прямое авиасообщение с Иорданией

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Домодедово возобновлены полеты в Иорданию, как сообщает пресс-служба аэропорта. Планируется проведение рейсов на Airbus A320 один раз в неделю. Недавно аэропорт принял первый рейс авиакомпании Jordan Aviation из Аммана в Москву.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ранее было объявлено о намерении Royal Jordanian возобновить напрямую перелеты из Акабы в Москву, сначала в начале апреля, хотя возможно сдвиг старта на несколько недель. Представитель управления по туризму Иордании, Мажда Абу-Аркуб, утверждал, что восстановление прямых авиарейсов стимулирует спрос, и выразил надежду на оперативное восстановление интереса россиян к этому направлению. Планируется, что туристы будут чаще выбирать для отдыха Красное и Мертвое моря.

До возобновления прямых рейсов Jazeera Airways предоставляла самый удобный способ добраться в Иорданию, с пересадкой в Кувейте.