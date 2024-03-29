Путешествия в марте: россия привлекает 73% туристов, Москва - самое востребованное направление

Известны самые популярные города для путешествий в марте

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты отмечают, что в марте самыми популярными городами для путешествий среди туристов стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, по данным OneTwoTrip. Анализируя информацию о бронировании отелей, специалисты выяснили, что 73 процента путешественников предпочли именно Россию в этот период. Более того, 76 процентов из них провели на исследование новых мест не более трех дней.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Москву посетила четверть всех туристов (26 процентов), что делает ее лидером спроса. Санкт-Петербург занимает второе место с 13 процентами, а Сочи замыкает тройку лидеров, привлекая каждого десятого путешественника. Также популярными направлениями стали Казань и Екатеринбург.

Среди тех, кто предпочел путешествия за границу, большинство также предпочли короткие туры — две трети из них забронировали проживание на три ночи. Каждый десятый турист направился в Стамбул. Кроме того, в пятерку наиболее востребованных мест включились Дубай, Минск, Бангкок и Ереван.