Летние Евротуры 2024: новый ассортимент групповых экскурсий

Россияне опять захотели в Европу

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры сообщили о разнообразии новых групповых экскурсионных туров в Европу на лето 2024 года. Согласно данным АТОР, этот ассортимент значительно расширился по сравнению с предыдущим годом, что объясняется увеличением спроса.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Эксперты рынка пояснили, что запуск новых экскурсионных программ стал возможным благодаря относительной стабильности и предсказуемости в вопросе выдачи шенгенских виз, появлению новых вариантов стыковочных перелётов и постепенному возрождению интереса туристов к поездкам в европейские страны. Специалисты уверены, что к лету, если ситуация не изменится, количество заявок ещё увеличится.

Чаще всего туристы выражают желание посетить Францию и Италию. Туроператоры предлагают им комбинированные туры, включающие в себя посещение нескольких соседних стран. Для путешествия в Европу путешественники чаще всего выбирают маршруты через Стамбул, Ереван, Тбилиси, Баку, реже — через Дубай. В среднем стоимость авиабилета при вылете из Москвы, в зависимости от места транзита и продолжительности стыковки, составляет от 65 до 100 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны.

Стоимость евротуров продолжительностью 11 дней начинается от 199 тысяч рублей на двоих, не включая стоимость авиабилетов. Поездки только в Италию обойдутся от 238 тысяч рублей за двоих без учёта перелётов.